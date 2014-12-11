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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 17:07 BJT

表格: LME金属库存最新变化--12月11日

路透伦敦12月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位
为吨)：
    
    品种             最新库存             变动
      铜              166,450             +375
      锡               11,245             +100
      铅              220,200             -150
      锌              687,550           +5,700
      铝            4,301,700             -825
      镍              406,524           -1,044
    铝合金             26,640             持平
    NASAAC             79,540             -160
     
    *NASAAC为北美特种铝合金。(完)
    
      
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>         
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     
    

 (编译 高琦 审校 白云)
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