中国金融：央行要求全年新增信贷控制在10万亿内，银行已加大放款--消息

路透上海12月11日 - 两位消息人士周四透露，中国央行要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，最近已大幅调整合意贷款规模；各家银行也已开始行动，加大放款力度。

消息人士表示，自10月份开始，贷款额度已经打开，存贷比也不再是限制，“唯一制约贷款的只有资本。各行基本都如此。”

路透目前暂未联络到中国央行对上述消息予以置评。

央行此前数据显示，1-10月，人民币贷款增加8.23万亿元；去年全年人民币贷款则增加8.89万亿元。