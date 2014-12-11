中国金融：央行要求全年新增信贷控制在10万亿内，银行已加大放款--消息

中国汇市：人民币早盘微跌机构无意出手，小长假临近汇价仍缺乏方向
路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期周五早盘微跌，跌幅较盘初有所收窄，中间价续跌并刷新两周新低。交易员称，早盘在岸人民币继续跟随离岸CNH波动，只是波动幅度较CNH小，由于离岸人民币流动性小幅收紧，两地价差快速收窄，料短期汇价仍延续区间横盘走势。
路透上海12月11日 - 两位消息人士周四透露，中国央行要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，最近已大幅调整合意贷款规模；各家银行也已开始行动，加大放款力度。
消息人士表示，自10月份开始，贷款额度已经打开，存贷比也不再是限制，“唯一制约贷款的只有资本。各行基本都如此。”
路透目前暂未联络到中国央行对上述消息予以置评。
央行此前数据显示，1-10月，人民币贷款增加8.23万亿元；去年全年人民币贷款则增加8.89万亿元。
中国央行将于近日公布11月金融数据。路透调查中值显示，11月新增人民币贷款预计明显升至6,300亿元，而11月末M2同比增速则小幅下滑至12.5%。央行近月持续的基础货币投放较多，对银行表内信贷能力形成了一定支撑。 (完) (发稿 路透中文部)
路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期周五早盘微跌，跌幅较盘初有所收窄，中间价续跌并刷新两周新低。交易员称，早盘在岸人民币继续跟随离岸CNH波动，只是波动幅度较CNH小，由于离岸人民币流动性小幅收紧，两地价差快速收窄，料短期汇价仍延续区间横盘走势。
路透上海4月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.02%至92.78；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微升至93.71 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.35%，BIS指数跌2.63% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.8931 -35 欧元 7.4945 242 日圆 6.2023 -46 港元 0.8858 -3.8 英镑 8.8961
路透上海4月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8963元附近，较上日贬值约67点。