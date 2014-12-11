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中国汇市 | 2014年 12月 11日 星期四 11:38 BJT

中国金融：央行要求全年新增信贷控制在10万亿内，银行已加大放款--消息

路透上海12月11日 - 两位消息人士周四透露，中国央行要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，最近已大幅调整合意贷款规模；各家银行也已开始行动，加大放款力度。

消息人士表示，自10月份开始，贷款额度已经打开，存贷比也不再是限制，“唯一制约贷款的只有资本。各行基本都如此。”

路透目前暂未联络到中国央行对上述消息予以置评。

央行此前数据显示，1-10月，人民币贷款增加8.23万亿元；去年全年人民币贷款则增加8.89万亿元。

中国央行将于近日公布11月金融数据。路透调查中值显示，11月新增人民币贷款预计明显升至6,300亿元，而11月末M2同比增速则小幅下滑至12.5%。央行近月持续的基础货币投放较多，对银行表内信贷能力形成了一定支撑。 (完) (发稿 路透中文部)
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