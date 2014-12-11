中国债市动态：现券变动不大IRS则上行，新股申购将至关注年末资金

路透上海12月11日 - 中国银行间市场周四早盘现券变动不大，成交清淡，但IRS上行，基本回吐昨日有关央行放水传言引发的跌幅；在经历过最近几个交易日的宽幅震荡后，市场情绪略回稳，现券买卖盘均偏冷清。

交易员们并指出，证监会审核通过了第七批新股发行，年底资金面将承压，密切关注央行是否会通过各种渠道投放流动性。

“早上有基金在买十年国开债，除此之外，成交都很清淡，”上海一商业银行交易员称。

他并指出，证监会最新核准12家企业IPO申请，此次有数只大盘股发行，有预计称申购资金冻结规模将达2万亿元人民币，对年底资金影响不小，周三午后有关央行直接或间接向市场提供了4,000-5,000亿元流动性支持的传言尚未获证实，且早间央行公开市场维持了零操作，现券市场反应相对冷静，而IRS则明显上升，基本收复昨日午后跌幅。

证监会微博周三发布消息称，核准12家企业首次公开发行（IPO）申请，其中上交所六家，包括春秋航空等；深交所中小板三家，包括国信证券等，以及创业板三家。这也是A股IPO再度重启后的第七批新股批文。11月24日起的第六轮新股申购资金规模峰值达11,152亿元。

北京一券商交易员则表示，在中证登收紧信用债回购质押券标准后，多数机构都在积极调整持仓结构，但机构操作趋同性较强，场内买盘疲弱，成交稀少。

中证登本周一发布通知控制城投债相关债券质押风险；随后股债市均大幅震荡，其表态指出，关于加强债券回购风险管理的通知出台前，已反复测试论证、并充分考虑了市场的承受程度后。 此外，并通过官方微信称将采取稳妥措施，分批、分步下调标准券折扣系数，不会一次性或快速下调以清理出库。

业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作，至此正回购已连续五次暂停。据路透计算，本周公开市场净投放资金50亿元人民币。

剩余期限约9.70年的国开行固息债140222券双边报价 为4.28%/4.16%，上日尾盘为4.25%/4.16%。