《国际主要央行公开市场操作一览》--12月11日

路透上海12月11日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月末结束月度购债计划，并不再称美国劳动市场闲置“显着”，展现了对经济前景的信心，联储基本上认为近期的金融市场动荡、欧洲成长放缓，以及通胀前景疲弱不会阻碍美国经济实现其设定的失业率和通胀目标。

欧洲在公开市场通过反向交易方式调节市场流动性；10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

--------------------------------------------------

12/10 隔夜逆回购 -1,053.22 0.10%

12/9 隔夜逆回购 -944.42 0.10%

12/8 隔夜逆回购 -1,041.99 0.10%

12/8 28天逆回购 -500.00 0.08%

12/5 三天逆回购 -1,455.45 0.10%

12/4 隔夜逆回购 -1,426.41 0.10%

《本周主要新闻》

--美联储周二提议，要求美国八家最大的银行增加资本缓冲，要求严重依赖短期批发融资的公司增加股本。根据新提议，对包括摩根大通和高盛在内的多数银行的资本要求将超过国际监管机构的类似规定。联储官员估计，根据新提议，美国的银行将需要额外增加1-4.5%的资产。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

12/9 七天期反向交易 1,052.211 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)管委韩伟森周三表示，印钞买入政府公债有可能引发资产泡沫，并提醒称可能并不值得采取这样的措施，因为这样做的益处太小。他并称现在判断ECB在1月会议是否作出购买公债决定还为时尚早。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 167,330

上周三 165,830

---------------------------------------

当期变化 +1,500

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行审议委员佐藤健裕周四称，由于油价大跌，明年中之前通胀可能呈现停滞，凸显出该行在实现远大的物价目标上所面临的严峻挑战。但佐藤警告称，若过度狭隘地关注短期物价波动，则可带来反效果，因央行当前的公债购买规模已经过大。他在10月央行会议上曾投票反对放松货币政策。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行1,111亿台币存单。与当日存单到期金额638亿台币相较，存单发行余额增473亿。

--台湾央行周二公布，共发行1,897亿台币存单。与当日存单到期金额1,902亿台币相较，存单发行余额减5亿。

--台湾央行周一公布，共发行5,494.5亿台币存单，含1,200亿台币364天期存单。与当日存单到期金额5,853.8亿台币相较，存单发行余额减359.3亿。 (完)