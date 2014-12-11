美国个股：争取到新客户和资产的美林经纪人将获更高奖金

路透纽约12月10日 - 美林(Merrill Lynch)周三对旗下14,000名经纪人表示，2015年争取到新客户和新资产者将获更高奖金，但客户资产不到25万美元的经纪人不再获得奖金。

美林是美国银行 旗下券商子公司。该公司将用新增客户资产的0.10%为经纪人支付奖金，这些资产包括客户用于购买贷款和银行信托产品的资金，以及注入缴费顾问账号的资金。这些现金奖金的一半在年终支付，另一半则在八年时间内支付，该奖金在这种“战略”资金中所占比例比今年的0.05%高出一倍。

经纪人引入1,000万美元这种资产，可抽取0.20%，达到5,000万美元可抽取0.23%。但对于注入低利润的货币市场或银行账户的新资金，2015年的奖金水平减半。

业内管理人士和猎头详察了主要公司薪酬的年度变化，以评估它们是如何吸引或排斥新经纪人、留住资深经纪人的。其中一人表示，美林对银行产品的侧重可能是有风险的。由于刻意压制自身传统的经纪文化，而屈从于母公司美银的经营模式，美林已出现经纪人流失并备受批评。

“经纪人流失的首要原因，就是美林经纪人美银化的持续压力，”Millennium Career Advisors总裁Ron Eddie表示。

美林发言人Susan McCabe表示，美林“留住、强化和获得客户及顾问的策略仍在发挥作用，不会改变。”

但美林留住的客户正在发生变化。

美林券商部门主管John Thiel去年夏季对路透表示，三年前美林取消向资产不到25万美元的家庭的顾问支付奖金，但有小账户豁免。现在美林对这些豁免账户也不再支付奖金。这些账户资产在200亿美元的客户资产总额中仅占1%左右。

一种情况例外，即如果经纪人的客户中至少有80%是富裕客户，则美林将从低于25万美元的账户所产生的费用和佣金中拿出20%支付给经纪人。

但如果经纪人可带来至少两个新的合格家庭，那么明年将获得相当于新资产0.15%的奖金，是2014年的三倍。如果新引入家庭带来的新战略资产总额超过1,000万美元，经纪人将获得新资产0.30%的奖金。