中国汇市：人民币早盘随中间价走升，交投相对淡静且结购汇偏均衡

* 人民币早盘上涨

* 中间价连续第五日走升，并续创九个半月新高

* 交投相对清淡，结购汇均衡

* 市场后期方向不明朗

路透北京12月11日 - 中国人民币兑美元 周四早盘上涨，中间价连续第五日走升并创逾九个半月新高。交易员称，相对于前两日宽幅震荡行情而言，今日早盘交投相对淡静，结购汇亦偏向均衡。

尽管推动中间价连续第五日上行的主要动因是隔夜国际美元指数回调，不过中间价创自今年2月20日以来的新高，亦显示央行有意扼住人民币即期大幅贬值的势头。而今日整体结购汇均衡，方向并不很明朗，没有单方向的大宗力量出现。

“市场没那么多购汇了，美元指数也跌了不少，另外（美元）fixing在朝下走，人民币真贬值不了多少。”一股份行交易员对路透说。

北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.1711元，上日收报6.1768元。今日人民币兑美元中间价 为6.1153元，上日中间价为6.1195元。

交易员并称，近期客盘变化很快，市场比较谨慎，目前还很难判断方向，但贬值空间应不会太大，后期主要关注境外美元指数以及CNH的走势。而前两天市场流动性较差，即期价格大幅震荡，报价区域非常宽阔，也反映出市场对后市方向的纠结。

全球汇市方面，美元周四早盘依然处于守势，兑日圆已连续三个交易日下滑，之前市场解除仓位以锁定获利。美元兑日圆 一度跌至117.70日圆，继续自周一触及的七年高点121.86回落，因大量美元多头交易被削减。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3040/80，上日尾盘为6.3005。

北京时间12:06，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1778/98元，上一交易日尾盘报6.179元。