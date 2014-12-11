《全球汇市》美元兑日圆跌势暂歇，新西兰元在利率决定公布后上扬

“央行强硬的表现令市场感到错愕，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深汇率策略师Imre Speizer表示，新西兰涨升的幅度可能反映了市场的仓位调整。
“然而，鉴于利率变动不大，我们预计上档空间有限，”他说。
此前澳洲数据显示11月就业人口增加4.27万人，超越市场预估的1.5万人，令澳元获得短暂提振。不过失业率小幅上升至10年高点6.3%。
澳元兑美元 最新报0.8331，日内涨0.1%。澳元周四稍早一度高见0.8378。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2453 1.2447 +0.05 -9.40 1.3745
美元/日圆 118.03 117.81 +0.19 +12.09 105.30
欧元/日圆 146.98 146.60 +0.26 +1.55 144.73
美元/瑞郎 0.9662 0.9664 -0.02 +8.22 0.8928
英镑/美元 1.5711 1.5713 -0.01 -5.10 1.6556
美元/加元 1.1459 1.1481 -0.19 +7.90 1.0620
澳元/美元 0.8331 0.8317 +0.17 -6.53 0.8913
新西兰元/美元 0.7804 0.7811 -0.09 -4.90 0.8206
澳元/日圆 98.330 97.960 +0.38 +4.77 93.850
新西兰元/日圆 92.110 91.990 +0.13 +6.60 86.410
英镑/日圆 185.44 185.08 +0.19 +6.37 174.33
澳元/新西兰元 1.0673 1.0642 +0.29 -1.61 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/王颖/孙茉莉/李爽 审校 田健华/张明钧/高琦/龚芳)