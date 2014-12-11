中国货币市场：资金供给仍集中于隔夜品种，新一轮IPO加剧年底前压力

路透上海12月11日 - 中国银行间资金市场周四整体延续紧平衡局面。供给仍集中于隔夜品种，七天及以上资金依旧紧俏，回购利率 也多上行；而新一轮新股IPO再度袭来，料将进一步加剧年底前流动性压力。

交易员并指出，尽管昨日市场有传言称央行定向放水4,000亿元人民币，但从资金市场的交易情况看，似乎未现明显迹象；而面对日渐加大的流动性压力，仍需央行施以援手。

“和昨天差不多，没有明显变化，七天以上（资金供给）没什么改观；今天央行（公开市场）不作为，大家有点失望，”华东一银行交易员称。

她认为，年底前流动性本就压力不小，昨天又公布了IPO的消息，面对雪上加霜的资金面，唯有等待央行出手；而在政策工具选择上，央行可能还是会优先考虑定向手段，一方面有针对性，同时保持灵活性，另外对市场的信号作用也不会那么强烈。

中国央行公开市场周四仍未进行任何操作，至此正回购已连续五次暂停。据路透计算，本周公开市场净投放资金50亿元。 此外，今日12家公司刊登招股书，网上申购日集中于12月18日-23日。

三季度央行创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

近期资金面的压力亦传导到同业存单的发行上，不仅发行难度明显加大，利率也是水涨船高。

以周三发行的11期同业存单为例，仅有五期完成计划募集规模，四期部分完成募集，另有两期发行失败。而今日发行的浦发银行 三个月期同业存单，参考收益率高达4.9798%，较上周四发行的同期限品种高出逾60个基点(bp)。

上海一银行交易员称，“现在本身出跨年资金的就比较少，大家都发的蛮痛苦的。”

上述华东银行交易员则谈到，近日各家银行被要求上报明年的同业存单发行计划，如果今年的计划完成比例较低，可能会影响明年的额度，为此也有不少银行赶在年底冲规模。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6460 2.6767 -3.07

七天 3.7121 3.6448 +6.73

14天 4.3902 4.3388 +5.14

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.8200 0.3450 +447.50

七天 4.4500 3.5050 +94.50

14天 6.1550 4.7850 +137.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7500 2.7500 +0.00

七天 3.6300 3.6000 +3.00

14天 4.4700 4.2500 +22.00

Shibor

其中:隔夜 2.6460 2.6430 +0.30

七天 3.5060 3.4560 +5.00

三个月 4.3160 4.2480 +6.80