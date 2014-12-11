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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 13:44 BJT

日本个股：本田将在日本召回逾17.5万辆汽车，因高田气囊气体发生器问题

路透东京12月11日 - 本田汽车称：

* 将在日本召回逾17.5万辆汽车，因高田气囊气体发生器问题

* 预计全球召回约40万辆汽车，以调查高田气囊气体发生器潜在缺陷的原因 　　* 因高田气囊问题在全球召回的40万辆汽车不包括美国市场

* 将需拨备更多准备金，用于支应更大范围的召回(完)
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