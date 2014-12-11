香港个股：中策集团承诺认购盛京银行IPO股份，涉资2,000万美元

路透香港12月11日 - 主要从事投资控股的香港中策集团 周四称，将以基础投资者的身份认购盛京银行香港首次公开发售（IPO）股份，涉资2,000万美元。
中策在联交所一份声明中称，其间接全资附属公司Prospect Vantage与盛京银行、招商证券及盛源证券订立基础投资者协议，承诺将认购盛京银行的H股份，包括交易费用在内的总金额为2,000万美元，每股价格以及数目有待确定。
该公司表示，“董事会认为盛京银行拥有良好前景，故董事会已决定于盛京银行作出有关投资。”
据汤森路透旗下IFR此前的报导，盛京银行香港IPO拟筹约13亿美元，预期于圣诞节前定价。
盛京银行为总部设于渖阳的城市商业银行，主要从事企业银行、零售银行以及资金业务，于2013年底的总资产3,554亿元人民币，占辽宁省城市商业银行总资产的31.7%；每年新增的个人存款量连续三年在渖阳市所有商业银行中排名第一位。
该银行于2014年上半年的净利息收入46.2亿元，净利25.05亿元，分别增长27%及16%。上半年的净利息收益率2.31%，去年为2.39%。
而6月末的不良贷款率0.44%，去年末为0.46%；6月末核心一级资本充足率9.77%，去年末10.07%。
中策公司主席柯清辉为前香港上海汇丰银行总经理，此前曾带领中策竞购台湾南山人寿，然失败而回。现时公司主要业务包括金属及电子产品贸易、放债人业务及证券投资。
香港时间13:34，该股跌2.19%，报0.134港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)