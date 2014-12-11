《中国债市每日综述》市况未稳现券收益率缓步抬升，关注信贷数据

* 市况不稳，现券收益率转为上涨

* 资金及信贷形势给债市增压

* 利率互换涨幅更为明显，国债期货走低

路透上海12月11日 - 中国银行间债市上日向好势头昙花一现，市况未稳情况下，周四现券收益率转为上行，其中长端国开债涨幅在5个基点(bp)左右，利率互换(IRS)升幅更为明显。

交易员称，央行公开市场操作持续空窗，新一轮新股IPO将至令资金面承压，加上央行释放出的宽信贷意图，都不利现券；下一步还要看11月具体新增信贷情况，以及未来公开市场操作等。

临近年底，中国央行开始对商业银行信贷进行宽松式指导。两位消息人士周四透露，央行要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，最近已大幅调整合意贷款规模；各家银行也已开始行动，加大放款力度。

北京一银行交易员表示，长端国开债收益率涨约5bp，“资金面不太看好，(央行放宽)贷款那个也算利空。”

剩余期限近10年的国开行固息债140222券最新报价 为4.35%/4.20%，上日尾盘为4.25%/4.16%。

不过也有交易员指出，因此前市场对11月新增信贷较好已有预期，尚不能说明央行极为宽松的信贷额度直接令现券走恶。或许只是债市目前偏弱，而股市等又没新的明确指示导致。

利率互换市场跌势较现券收益率更为明显，最大跌幅近10个bp；国债期货主力合约TF1503 由升转跌，收报95.518元人民币，较上日结算价降0.4元，或0.42%，成交量维持在1万手之上。

一级市场上，今日没有利率债发行；信用债发行方面，受二级市场动荡影响，短融、中票和企业债近日频现推迟发行现象。

**新一轮IPO加剧年底前资金压力**

中国银行间资金市场周四整体延续紧平衡局面。供给仍集中于隔夜品种，七天及以上资金依旧紧俏，回购利率 也多上行；而新一轮新股IPO再度袭来，料将进一步加剧年底前流动性压力。

交易员并指出，尽管昨日市场有传言称央行定向放水4,000亿元人民币，但从资金市场的交易情况看，似乎未现明显迹象；而面对日渐加大的流动性压力，仍需央行施以援手。

“和昨天差不多，没有明显变化，七天以上(资金供给)没什么改观；今天央行(公开市场)不作为，大家有点失望，”华东一银行交易员称。

她认为，年底前流动性本就压力不小，昨天又公布了IPO的消息，面对雪上加霜的资金面，唯有等待央行出手；而在政策工具选择上，央行可能还是会优先考虑定向手段，一方面有针对性，同时保持灵活性，另外对市场的信号作用也不会那么强烈。

中国央行公开市场周四仍未进行任何操作，至此正回购已连续五次暂停。据路透计算，本周公开市场净投放资金50亿元。 此外，今日12家公司刊登招股书，网上申购日集中于12月18日-23日。

三季度央行创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

近期资金面的压力亦传导到同业存单的发行上，不仅发行难度明显加大，利率也是水涨船高。

以周三发行的11期同业存单为例，仅有五期完成计划募集规模，四期部分完成募集，另有两期发行失败。而今日发行的浦发银行 三个月期同业存单，参考收益率高达4.9798%，较上周四发行的同期限品种高出逾60个基点(bp)。

上海一银行交易员称，“现在本身出跨年资金的就比较少，大家都发的蛮痛苦的。”

上述华东银行交易员则谈到，近日各家银行被要求上报明年的同业存单发行计划，如果今年的计划完成比例较低，可能会影响明年的额度，为此也有不少银行赶在年底冲规模。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,155.52亿元，接近上日的10,168.20亿元水平；其中，隔夜品种成交7,907.51亿元，上日为7,709.94亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6593 2.6767 -1.74 7,907.51

七天 3.8101 3.6448 +16.53 1,280.53

14天 4.4450 4.3388 +10.62 579.70

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7000 0.3450 +235.50 3,290.49

七天 3.0000 3.5050 -50.50 367.31

14天 6.5000 4.7850 +171.50 117.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7500 2.7500 +0.00 --

七天 3.6300 3.6000 +3.00 --

14天 4.4700 4.2500 +22.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6460 2.6430 +0.30 --

七天 3.5060 3.4560 +5.00 --

三个月 4.3160 4.2480 +6.80 --