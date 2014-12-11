《中国债市每日综述》市况未稳现券收益率缓步抬升，关注信贷数据

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
* 市况不稳，现券收益率转为上涨
* 资金及信贷形势给债市增压
* 利率互换涨幅更为明显，国债期货走低
路透上海12月11日 - 中国银行间债市上日向好势头昙花一现，市况未稳情况下，周四现券收益率转为上行，其中长端国开债涨幅在5个基点(bp)左右，利率互换(IRS)升幅更为明显。
交易员称，央行公开市场操作持续空窗，新一轮新股IPO将至令资金面承压，加上央行释放出的宽信贷意图，都不利现券；下一步还要看11月具体新增信贷情况，以及未来公开市场操作等。
临近年底，中国央行开始对商业银行信贷进行宽松式指导。两位消息人士周四透露，央行要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，最近已大幅调整合意贷款规模；各家银行也已开始行动，加大放款力度。
北京一银行交易员表示，长端国开债收益率涨约5bp，“资金面不太看好，(央行放宽)贷款那个也算利空。”
剩余期限近10年的国开行固息债140222券最新报价 为4.35%/4.20%，上日尾盘为4.25%/4.16%。
不过也有交易员指出，因此前市场对11月新增信贷较好已有预期，尚不能说明央行极为宽松的信贷额度直接令现券走恶。或许只是债市目前偏弱，而股市等又没新的明确指示导致。
利率互换市场跌势较现券收益率更为明显，最大跌幅近10个bp；国债期货主力合约TF1503 由升转跌，收报95.518元人民币，较上日结算价降0.4元，或0.42%，成交量维持在1万手之上。
一级市场上，今日没有利率债发行；信用债发行方面，受二级市场动荡影响，短融、中票和企业债近日频现推迟发行现象。
**新一轮IPO加剧年底前资金压力**
中国银行间资金市场周四整体延续紧平衡局面。供给仍集中于隔夜品种，七天及以上资金依旧紧俏，回购利率 也多上行；而新一轮新股IPO再度袭来，料将进一步加剧年底前流动性压力。
交易员并指出，尽管昨日市场有传言称央行定向放水4,000亿元人民币，但从资金市场的交易情况看，似乎未现明显迹象；而面对日渐加大的流动性压力，仍需央行施以援手。
“和昨天差不多，没有明显变化，七天以上(资金供给)没什么改观；今天央行(公开市场)不作为，大家有点失望，”华东一银行交易员称。
她认为，年底前流动性本就压力不小，昨天又公布了IPO的消息，面对雪上加霜的资金面，唯有等待央行出手；而在政策工具选择上，央行可能还是会优先考虑定向手段，一方面有针对性，同时保持灵活性，另外对市场的信号作用也不会那么强烈。
中国央行公开市场周四仍未进行任何操作，至此正回购已连续五次暂停。据路透计算，本周公开市场净投放资金50亿元。 此外，今日12家公司刊登招股书，网上申购日集中于12月18日-23日。
三季度央行创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。
近期资金面的压力亦传导到同业存单的发行上，不仅发行难度明显加大，利率也是水涨船高。
以周三发行的11期同业存单为例，仅有五期完成计划募集规模，四期部分完成募集，另有两期发行失败。而今日发行的浦发银行 三个月期同业存单，参考收益率高达4.9798%，较上周四发行的同期限品种高出逾60个基点(bp)。
上海一银行交易员称，“现在本身出跨年资金的就比较少，大家都发的蛮痛苦的。”
上述华东银行交易员则谈到，近日各家银行被要求上报明年的同业存单发行计划，如果今年的计划完成比例较低，可能会影响明年的额度，为此也有不少银行赶在年底冲规模。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,155.52亿元，接近上日的10,168.20亿元水平；其中，隔夜品种成交7,907.51亿元，上日为7,709.94亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6593 2.6767 -1.74 7,907.51
七天 3.8101 3.6448 +16.53 1,280.53
14天 4.4450 4.3388 +10.62 579.70
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.7000 0.3450 +235.50 3,290.49
七天 3.0000 3.5050 -50.50 367.31
14天 6.5000 4.7850 +171.50 117.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7500 2.7500 +0.00 --
七天 3.6300 3.6000 +3.00 --
14天 4.4700 4.2500 +22.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.6460 2.6430 +0.30 --
七天 3.5060 3.4560 +5.00 --
三个月 4.3160 4.2480 +6.80 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美