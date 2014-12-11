《热点透视》顾忌自身隐患，中国难以加入全球货币竞贬大战

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee
路透新加坡12月11日 - 中国没有什么本钱加入全球货币竞贬大战。如果人民币贬值，结果造成中国庞大的企业外币债务更加恶化，当局希望让汇率更具竞争力的一片好意，将迅速变成灾难。
本周初，人民币兑美元在两天时间内大贬0.5%，12月10日收复了部分失土，引发外界传闻中国央行出手干预，拉抬人民币。这种干预立场或许看来不太合理。毕竟，人民币兑美元今年只贬了2%，相较之下，日圆贬幅深达11%，欧元及韩元也各贬值9%及4%。
从表面上看，中国大有理由加入货币竞贬行列，和其他主要经济体解决需求疲软的动机一样强烈。中国11月通胀率创五年来最低。出口成长跌至4月以来最低。如果人民币贬值，可以协助提高进口物价，防止通缩威胁。而出口商也能得到一臂之力。
但企业债务的现实，足以让中国当局三思而后行。根据国际清算银行(BIS)的资料，中国的跨境未偿还贷款已经突破1.1万亿(兆)美元，以一年增加47%的速度成长。此外，中国发行实体每季海外债券净发行额400亿美元。虽然其中部份债务是由贸易及国际业务的外币收入支应，但一大部分应该是仰赖人民币现金流融通。如果单向押注人民币贬值，可能会打乱这种操作，逼得企业降低杠杆，或是违约。
政治面考量也将影响中国当局的决定。国际社会的谴责不太可能成为重大顾虑：过去美国虽然给中国冠上汇率“操纵国”的标签，中国照样继续累积了近4万亿美元外汇储备。不过，对于任何会被投资人解读为推动国内经济改革意愿降低的动作，决策官员将会审慎看待。这是中国当局可能暂时避开货币战的又一个理由。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美