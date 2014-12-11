《路透晚报》--12月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《独家新闻》中国央行要求全年新增信贷控制在10万亿内，促银行放贷

临近年底，中国央行开始对商业银行信贷进行宽松式指导。两位消息人士周四透露，央行要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，最近已大幅调整合意贷款规模；各家银行也已开始行动，加大放款力度。

--中国财政：经济弱势拖累11月财政收入增速下滑，未来料继续放缓

中国11月财政收入同比增速较上月小幅放缓，受名义经济增速放缓和出口退税拖累；当月全国财政支出增速则由负转为小幅正增长。分析人士并预计，未来财政收支增速一降一升的态势仍将延续。

--中国经济：多地下调2014年企业工资指导线，反映经济增长放缓--报载

中国经济参考报周四报导称，截至目前，全国共有23个省份公布了2014年企业工资指导线，其中基准线平均在12%左右，这一水平相比去年有明显下降。且已发布企业工资指导线的23省中多地出现下调，反映经济增长放缓、企业用工成本上升且利润空间缩小。

--香港社会：占领区禁制令范围完成清障，警方下午将执行全面清场

法庭禁制令代理人周四中午完成禁制令范围内中环至金钟一带的清理障碍物行动，香港警方稍后将对占领区的其余范围执行全面清场，终结长达75天的街道占领。

--两岸关系：海协会长称中韩服贸协议两年内才落实，等待台湾通过审议

大陆海协会长陈德铭周三在台湾表示，中韩服贸协议两年内落实，这两年有等待台湾通过服贸之意，希望台湾要了解自身的急迫性。

【金融】

--《焦点》国际投行在华十年获利不佳，重新思考主营业务

是中国大陆十年来获利不佳，使得国际投资银行业者或被迫将业务重心从中国本土投行掌控的股票发行等业务，转向较为复杂、但获利更佳的信贷产品。

--中国金融：上海自贸区部分金改措施或辐射至浦东乃至全市--报载

中国上海自贸试验区金融工作协调推进小组办公室、上海金融办等机构近日联合公布了第三批自贸区金融创新案例。上海金融办主任郑杨表示，未来将总结评估上海自贸区金融创新措施，部分金改措施可能辐射到浦东或上海全市。

【固定收益】

--《分析》逆回购仍未现身，中国年末流动性挑战致宽松预期升温

中国央行公开市场本周继续空窗操作。尽管年末因素叠加新股集中申购令资金面临挑战，但市场热盼的逆回购仍未能再现江湖；央行无为而治的背后，则是机构对其非公开定向放水的宽松预期不断升温。

--中国货币市场：资金供给仍集中于隔夜品种，新一轮IPO加剧年底前压力

中国银行间资金市场周四整体延续紧平衡局面。供给仍集中于隔夜品种，七天及以上资金依旧紧俏，回购利率也多上行；而新一轮新股IPO再度袭来，料将进一步加剧年底前流动性压力。

--中国债市动态：现券变动不大IRS则上行，新股申购将至关注年末资金

中国银行间市场周四早盘现券变动不大，成交清淡，但IRS上行，基本回吐昨日有关央行放水传言引发的跌幅；在经历过最近几个交易日的宽幅震荡后，市场情绪略回稳，现券买卖盘均偏冷清。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价走升，交投相对淡静且结购汇偏均衡

中国人民币兑美元周四早盘上涨，中间价连续第五日走升并创逾九个半月新高。交易员称，相对于前两日宽幅震荡行情而言，今日早盘交投相对淡静，结购汇亦偏向均衡。

--离岸人民币：台湾央行请银行公会研议开放银行发行外币可转让定存单

台湾央行一位不愿具名官员周四表示，已委请银行公会研议未来开放银行发行外币的可转让定存单的可行性、以及配套措施。这预料可更活络台湾离岸人民币市场。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收跌，金融权重股延续调整拖累大盘

中国股市沪综指周四震荡收跌，金融权重股延续调整拖累大盘。分析师称，短期市场风格出现转换，二线蓝筹股和成长股轮动上涨，但由于其所占权重较小，对指数的推升作用有限。料短线大盘进行高位震荡，中期仍将维持上涨格局。

--中国证券：证监会下周将派检查组赴券商检查融资业务--消息

三位券商业消息人士周四证实，中国证监会下周将外派检查组，检查各家券商融资业务是否合规。分析师指出，目前融资融券余额市值比例在合理范围内，且券商杠杆率亦处于较低水平，因此券商融资业务总体来看风险不大，券商股回调幅度应有限。

--中国新股：证监会核准12家企业IPO申请，包括春秋航空和国信证券

中国证监会微博周三发布消息称，核准12家企业首次公开发行（IPO）申请，其中上交所六家，包括春秋航空等；深交所中小板三家，包括国信证券等，以及创业板三家。这也是A股IPO再度重启后的第七批新股批文。

--中港个股：工行在卢森堡注册成立私募基金，满足人民币跨境使用需求

中国最大银行--中国工商银行周四宣布，该行在卢森堡申请注册的首只私募基金已于近日获得卢森堡金融管理局批准。这也是中资商业银行在国际主流基金市场注册成立的首支私募基金。

--中国新股：国信证券和春秋航空启动A股IPO程序，拟发行12亿股和1亿股

中国新一批启动A股首次公开发行（IPO）程序的公司中，国内大型券商国信证券和首家民营航空公司春秋航空等知名企业赫然在内。国信证券和春秋航空拟分别发行至多12亿A股和至多1亿A股，春秋航空计划募集资金规模为17.55亿元人民币。

--电信产业：印度法院要求小米暂停在该国发售智能手机--当地媒体

印度报纸Economic Times周四援引法律文件报导称，一家印度法院责令中国手机厂商小米科技 XTC.UL 暂时停止在印度境内销售其电子设备。

--香港新股：大连万达IPO吸引机构投资者数倍超额认购--IFR

汤森路透旗下IFR报导，大连万达商业地产股份有限公司在香港的首次公公开发行(IPO)吸引机构投资者的强劲需求，获大幅超额认购。

--中国个股：大众交通斥资3,000万美元作为基石投资者认购北汽H股

中国大众交通（集团）股份有限公司周四公告称，其子公司拟斥资3,000万美元认购正在香港首次公开发行（IPO）的北京汽车股份有限公司的H股股份，成为其基石投资者。

--中国行业：小南国等组建的餐饮B2B采购平台上线，首批订单120亿元

中国传统行业正在积极“触网”，希望通过互联网加速自身转型。小南国等国内一线餐饮品牌联合新加坡第一家集团等海外企业，组建的中国最大的餐饮饭店产业链B2B（企业对企业）服务平台周四正式上线，目前该平台已获价值120亿元人民币的订单。

--中港个股：安邦财险再度举牌招商银行，增持该行股份至总股本10%

以资产计中国第六大银行--招商银行周四公告称，安邦财产保险股份有限公司再度举牌，截止周二（9日）其持有招行股份累计达到约25.22亿A股，占总股本比例增至10%。这是继去年12月安邦斥资百亿元人民币增持招行股份至5%后再度触及举牌线。

--香港个股：中策集团承诺认购盛京银行IPO股份，涉资2,000万美元

主要从事投资控股的香港中策集团 0235.HK 周四称，将以基础投资者的身份认购盛京银行香港首次公开发售（IPO）股份，涉资2,000万美元。

--中国个股：兴业银行完成130亿元优先股发行，共28家机构认购