《焦点》国际投行在华十年获利不佳，重新思考主营业务

其他全球重量级业者则表现得较不成功，包括瑞士信贷 和摩根士丹利在内的合资公司都因受制于法规而出现亏损。

中国规定国外的投资银行必须和当地业者结盟才能营业，并对这些合资公司的业务范围设限，藉此保护国内业者，而后者则主导着中国的股票发行上市业务。

那些比较早进军中国市场的国外银行业者，赚了的钱最多。摩根士丹利在2010年以10亿美元出脱所持34.3%的中国国际金融有限公司(CICC)股权。在CICC于13年前成立时，摩根士丹利仅以3,700万美元买下这些股权。

之后，该公司又与不同的业者结盟，不过合资案目前处于亏损局面。

高盛 和瑞银在合资企业中都取得较大的控制权，由于这两家公司也是较早进军市场者，因此表现也都还算不错。一些银行，包括美国银行 和汇丰 在内则对投资银行策略联盟敬谢不敏。

银行业者对路透表示，然尽管获利欠佳及法规严苛，但大多数在中国的国外银行业者持续调整策略并观察像是证券化等新的机会，而不是放任失去辛苦得到的投资银行执照。

“无庸置疑，在中国非常艰困，但我们不会放弃合资案的机会，几乎在各行各业，这是目前进入中国市场的最佳之道，”顾问公司Oliver Wyman的亚太金融服务主管Christian Edelmann表示。(完) (编译 田建华/高琦/戴素萍 审校 王洋)