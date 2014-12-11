中国企业：高管视数据分析为战略重点，以改善规划及透明度--毕马威

路透香港12月11日 - 会计师行毕马威（KPMG）周四发表调查报告显示，愈来愈多中国企业的高管视数据分析为战略重点，以改善业务计划、提高透明度及增强市场竞争力。

该报告访问了超过210名来自中国、澳洲、印尼、新加坡及菲律宾的企业高级管理层，其中72%来自中国的受访者认为数据分析对他们的增长策略非常重要或至关重要，比例略低于东盟及澳洲。不过，86%的中国受访者表示他们正有效或非常有效地利用数据分析帮助公司决策，比例则高于亚太区的平均数和东盟，但低于澳洲。

毕马威中国客户和创新业务主管合伙人查玮亮（Egidio Zarrella）称，“调查反映亚太区企业高层已视数据分析为当前要务，如果中国保持目前的发展方向，将很快成为全球最活跃及最成熟的数据分析市场之一。”

调查指出，推动中国使用数据分析技术的因素包括改善业务计划及绩效分析、提高透明度，以及透过产品及服务创新使公司能够在市场脱颖而出等需要。

不过调查发现企业需要面对多项挑战，例如过去几年在中国进行的大部分数据分析活动以汇报为主。几乎所有受访者(92%)表示他们在人力资源方面应用数据分析技术已超过五年，而在财务会计领域应用数据分析已超过五年的亦接近四分之三(73%)。

此外，在集中储存和展示资料方面，中国亦落后于亚太区其他国家。有58%的东盟受访者及64%的澳洲受访者表示，他们是以集中的模式储存及展示资料，中国只有54%。

在中国，有61%的受访者表示他们的数据分析策略是由资讯科技而非业务所推动，高于澳洲的49%及东盟的47%。略多于三分之一(34%)的中国受访者指出数据分析是由业务部门出资，低于东盟的40%及澳洲的46%。

调查亦发现，相对于东盟及澳洲，中国受访者较少利用数据分析技术增进对客户的了解及提升管理能力。

过半数受访的中国零售商指出，由于缺乏数据分析人才，所以他们将数据分析与业务绩效挂鈎的能力被削弱了，而电讯服务供应商则表示他们缺乏合适的工具及资讯科技支援。银行及金融服务机构也表示他们关注因缺乏工具及培训员工适应新方法和流程所带来的挑战。（完）