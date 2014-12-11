《热点聚焦》美联储内部辩论焦点：从升息转向政策正常化

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
**关注油价以外的更多其它因素**
美联储决策者在近期接受路透一系列访问中以及在公开声明中已表示，他们试图越过油价对通胀的直接影响，会放远视野，考量那些终将推高物价与薪资的其他因素。比方说，油价低廉在短期内可能损及能源板块的投资与聘雇，但长远来看，整体需求将获得提振，也许能提升其他行业的获利与聘雇，最终促成强劲成长。美联储官员也正从产能利用率、就业市场的异动、就业岗位补足所需时间，以及一连串对通胀预期的调查与衡量等因素中，寻找较长期物价与薪资趋势的证明。
“我们可能必须将能源价格的短期影响，从基本趋势中剔除...但我的确相信我们将看到通胀的核心速度加快， ”亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特上周对记者表示。立场倾向中立的洛克哈特，在明年的美联储政策委员会中将具有投票权，他表示，虽然2015年中升息“起飞”并非“无法改变”，但他认为各项数据逐渐为那样的情景提供支撑。
如今的问题是，2016年底或者更长远的未来，利率会落在哪个水平。首度升息--有可能是微幅、25个基点的升幅--料对企业或消费者所需支付的信贷、银行之间的放款模式，或者跨境资金流动影响甚微。但如果美联储越快采取行动，调整就会随之加快，潜在的混乱程度也会变大。
即便美联储决策者与市场对于升息“起飞”真的口径一致，他们对接下来变化的看法可能依旧大相迳庭。美联储在9月间最近的预估，预期2017年底的联邦基金利率中值为3.75%。不过部分期约显示，投资人并不预期指标利率在2020年之前会达到这般水平。
美联储主席叶伦与其他联储官员已指出，这样的差距可能反映了一些现象--从经济预估的分歧，乃至于对美联储将如何对经济数据做出回应的不同看法。例如，有些分析师已指出，美联储的经济预估已经倾向乐观；其他分析师则臆测，叶伦个人的利率预估可能更低，并且以叶伦更多具有影响力的言论，来解释他们的预测。(完) (编译 朱晓军/艾茂林/陈宗琦；审校 高琦)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美