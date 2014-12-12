新债招标：中国三个月期贴现国债加权收益率3.3995%--业内人士

路透上海12月12日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为3.3995%。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.5576%，投标倍数为1.99倍。

银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，三个月期品种最新报在3.2693%。

该期债为财政部今年第八期贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

上述债券招标标位变动幅度为0.002元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为60个、20个和30个标位。

该期债12月15日开始计息，招标结束至12月17日进行分销，12月19日起上市交易。(完)