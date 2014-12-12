新债招标：中国三个月期贴现国债加权收益率3.3995%--业内人士

国际油市：中国数据不佳打压油价小跌，但OPEC延长减产传言给予支撑
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
路透上海12月12日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为3.3995%。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.5576%，投标倍数为1.99倍。
银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，三个月期品种最新报在3.2693%。
该期债为财政部今年第八期贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
上述债券招标标位变动幅度为0.002元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为60个、20个和30个标位。
该期债12月15日开始计息，招标结束至12月17日进行分销，12月19日起上市交易。(完)
(发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，同时也能给予J. Crew更多时间以避免破产。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%