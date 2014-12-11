版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 16:21 BJT

菲律宾评等：穆迪上调菲律宾评级至BAA2，展望稳定

路透12月11日 - 穆迪周四上调菲律宾评级至BAA2，展望稳定。
    
    菲律宾披索兑美元升至9月25日以来高点44.47，此前穆迪上调该国评
级。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐