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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 16:26 BJT

更正-印度卢比汇率：兑美元一度跌至九个月最低，交易商称疑似央行入市干预

(标题和内文应为“印度卢比”非“印尼卢比”)

路透孟买12月11日 - 印度卢比兑美元 周四跌至逾九个月最低，追随国内股市跌势，不过其随后反弹，交易商指称可能是央行入市干预。

0755 GMT，卢比兑美元报62.2750/2800，此前一度跌至2月20日以来最低62.3350.

印度股市五日来有四日下跌，NSE指数 跌0.6%。(完)
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