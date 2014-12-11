《焦点》中国央行提高合意贷款规模，意在降低融资成本但效果存疑

* 中国央行提高合意贷款规模--消息

* 央行要求全年新增信贷控制在10万亿以内

* 各家银行已开始加大放款力度

* 央行意在降低融资成本，但效果存疑

* 货币政策全面宽松时点料推迟

作者 李贺

路透北京12月11日 - 面对实体经济融资成本居高不下，中国央行在降息之后，又在年末祭出提高合意贷款规模的宽松式指导。分析人士认为，央行意在通过增加供给方式降低贷款利率中枢，以刺激有效需求；但基于银行风险偏好下降，此举实质效果仍存疑。

两位消息人士周四透露，央行要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，最近已大幅调整合意贷款规模；各家银行也已开始行动，加大放款力度。自10月开始，贷款额度已经打开，存贷比也不再是限制，“唯一制约贷款的只有资本。各行基本都如此。”

央行数据显示，1-10月，人民币贷款增加8.23万亿元；去年全年人民币贷款则增加8.89万亿元。这意味着原本为信贷投放淡季的年末两月，今年剩余信贷额度将达1.77万亿。

央行此前在三季度货币政策报告中指出，合意贷款是符合宏观审慎政策要求的工具。所谓“合意贷款”，实际就是指差别准备金动态调整机制，其核心内容是指金融机构适当的信贷投放应与其自身的资本水平以及经济增长的合理需要相匹配。利率、准备金等工具信号作用比较强，还必须借助于宏观审慎等政策工具发挥必要作用。

中国央行目前暂未对上述消息予以置评。央行调查统计司司长盛松成年中曾预计，今年人民币贷款增量可能会在9.5万亿元左右。

“央行之所以把宽信用的时间放在四季度，是希望尽快降低加权贷款利率。三季度贷款利率上升给央行很大压力，而降息对存量贷款的影响要明年才会见效。”建设银行金融市场部张涛称。

华泰证券银行业分析师林博程表示，银行年底的贷款额度都比较紧张，放开规模还是有一定作用，央行希望通过增加供给的方式降低利率中枢，从而降低实体经济融资成本，刺激有效需求。

**实质效果存疑**

路透消息发出后，多家券商即迅速做出解读。申银万国首席宏观分析师李慧勇认为，这是央行降息之后量宽的又一重要举措，也是为发改委四季度新批的一系列项目进行的资金配套。

尽管央行意图明确，但此举的实质效果仍存疑。两位中小型商业银行人士表示，现在的问题不是监管限制，而是银行风险偏好下降，还有实体经济需求不振，合意贷款规模放开也没太多企业需要，这是经济环境所致。

“信贷不是想放就能立马放出去的。应该说，现在信贷供给端不是主要矛盾，实体经济融资需求疲弱才是主要矛盾。”国信证券宏观团队认为。

民生证券宏观团队分析，目前制约信贷投放的因素有三点：地方政府债务考核压力增加，开始谨慎借债；存量住房供给过剩，抑制开发商开工意愿；经济转型赖以维持的第三产业并非资金密集型，所以信贷数量出现滑落是必然。

林博程指出，每家银行的情况不同，有的是央行合意贷款规模比较紧，有的则是存贷比比较紧张，政策要起作用要相辅相成，因此近期可关注存贷比的调整动作。

此前国务院常务会议指出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等10方面措施。

**全面宽松时点料延后**

中国央行调整信贷规模释放出下一步货币政策信号，尽管目前调降存款准备金率以及进一步降息的预期不减，但料全面宽松的时点或因此再推迟。

浦发银行金融市场部高级宏观分析师曹阳认为，年内货币政策不会转为全面宽松。杠杆带来的股票市场暴涨暴跌非监管层所乐见，在对低利率环境跨市场“套息交易”的监管框架出台前，采取全面政策放松会助长市场“道德风险”。

另一位商业银行宏观分析师也表示，现在任何的货币政策举措，都会在股市立刻体现，此前股市涨得太快，真正触发降准的时点应在股市开始下行后。

MFI金融研究中心首席经济学家江勋则指出，央行用额度调控的办法，相当于间接宽松，能起到部分的效果，降息降准概率降低，“在人民币贬值的时候降准降息，这不科学。”

而商业银行的压力则陡增。北京一大型券商分析师表示，前10个月中国银行业新增贷款为8.2万亿，后两个月银行贷款规模都得近万亿才能达到10万亿的新规模。

“听说一些银行在加班加点放平台贷款，可能平台贷款的规模会有所增加。”一位上海的券商分析师认为，制约银行新增贷款规模的主要矛盾是风险，尤其在地方平台领域；银行年底冲贷款规模的行为和今年控制地方平台风险的理念相悖。

几家券商宏观研究团队均点评称，如果央行在行政上强制银行放贷，银行也只能依靠票据冲量，这从今年10月票据融资仍在反季节规律冲量中即可看出。

此外，在房贷领域，商业银行也有动作。中国垂直金融搜索平台--融360表示，目前在北京，汇丰银行和农业银行均推出了首套房8.8折的折扣利率，且附加条件十分亲民，普通购房者可以享受。