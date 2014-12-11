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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 16:55 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元升至逾一周高点，此前瑞士央行维持利率不变

路透伦敦12月11日 - 瑞郎兑欧元周四升至逾一周高点，此前瑞士央行维持利率不变，让部分人以为央行会为实施负利率做准备的预期落空。

瑞士央行维持瑞郎兑欧元的汇率上限在1.20瑞郎不变，并维持三个月LIBOR利率目标区间在0-0.25%，符合路透调查的分析师预估。央行还强调将通过干预来保卫汇率水平，并在必要时立即采取进一步措施。

欧元兑瑞郎 跌至1.2012瑞郎，利率决议前约为1.20365。因此，欧元/瑞郎已经非常接近瑞士央行为抵御通缩而设置的1.20下限。

“欧元/瑞郎受到打击，因为央行没有采取负利率相关的积极举措，”Swissquote分析师Ipek Ozkardeskaya称，“鉴于欧洲央行大规模的宽松政策，1.20下限仍将受到考验。”(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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