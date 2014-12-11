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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 16:50 BJT

瑞士经济：瑞士央行上调2014年增长率预估至1.5-2%

路透苏黎世12月11日 - 瑞士央行周四预计：

* 2014年瑞士经济增速为1.5-2%(前次预估为稍低于1.5%)

* 2015年该国经济增速为2%左右

* 2014年该国通胀率为零(前次预估为0.1%)

* 2015年该国通胀率为负0.1%(前次预估为0.2%)

* 2016年该国通胀率为0.3%(前次预估为0.5%)(完)
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