《路透晚报》--12月11日日间新闻摘要（国际版）

--汇市：美元兑日圆跌势暂歇，瑞郎在瑞士央行公布决议后上涨

美元兑日圆小涨，自过去三个交易日下挫近3%后暂作歇息，此前市场在年底前出脱过高的仓位。美元稍早一度触及接近117.45日圆的两周新低，但之后企稳，最新报118.28日圆，日内上涨0.4%。瑞士央行决定维持瑞郎兑欧元的汇率上限在1.20瑞郎不变，称准备无限量购买外汇。决议公布后，瑞郎兑欧元升至1.2012，决议公布前报约1.20365。

--国际油市：布兰特原油小幅升向65美元，但沙特对产量的立场抑制涨幅

布兰特原油小涨，但仍处于每桶65美元下方，距上日触及的五年低点不远，市场偏空基调大致没有改变。0844 GMT，布兰特原油小涨0.51美元报64.75美元，已比上日盘中低点63.56美元(2009年7月以来最低点)高出逾1美元。美国原油期货上涨0.52美元，至每桶61.46美元。

--欧元债市：德债收益率降至纪录低点，欧洲央行将进行第二轮贷款发售

德国公债收益率降至纪录低点，稍后欧洲央行将进行第二轮针对银行业的长期贷款标售。意大利和西班牙十年期公债收益率分别小升到2.07%和1.88%，因希腊公债跌势暂停。

--金属期市：美元走软缓解基本金属的压力

基本金属价格小幅走高，因为受年底仓位调整影响，美元兑主要货币下滑，油价急剧下挫引发避险情绪，也是影响金属走势的部分原因。0752GMT，LME三个月期铜上涨0.2%至每吨6,424.85美元，上日曾下挫1%。

--全球金市：金价走软进一步脱离七周高位，因美元反弹

金价回吐稍早涨幅，进一步远离七周高位，因美元兑日圆录得一些涨幅，削弱黄金的避险魅力。0847 GMT，现货金下跌至每盎司1,222.50美元。该期约周三上涨至七周高位1,238.20美元，但未能守住涨势，当日最终下跌0.3%。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust GLD 持仓周三增加近3吨至724.80吨。