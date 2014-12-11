《热点透视》Facebook下一步目标：重返中国市场

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Katrina Hamlin；编译 朱晓军
路透香港12月11日 - Facebook 有一天可能重返中国市场，这不再是不可想象的事情。但是，尽管其联合创始人兼执行长扎克伯格正竭力取悦审查当局，但真正的挑战在于：与中国同业巨头抢夺新用户。
如果扎克伯格愿意按照中国当局的条件进行运营，其重返中国市场的目标看似触手可及。虽然Facebook自2009年以来在华已遭封禁，但中国互联网政策主管官员鲁炜最近访问Facebook美国总部，获得热情招待。Facebook也展现出愿意在隐私政策方面向当局妥协。今年上半年，Facebook回应了全球逾20,000项政府要求，提供信息，约为其申报的要求数字的60%。
Facebook奋起直追的表现可能会让投资人感到满意。中国拥有超过6亿互联网用户，相当于Facebook当前13亿活跃用户基数的一半左右。但是，要赶上较晚起步的时间差距恐怕并非易事。即使在Facebook网站还没有被中国封禁时，它在中国的用户已经相对较少。现在，比起中国政府的互联网控制，残酷的竞争对进军中国市场才是更大的阻碍。
从Facebook在中国市场退出竞争行列以来的这段期间，中国本土互联网企业已经茁壮成长。扎克伯格要想从腾讯控股 的微信和新浪微博 那里抢夺用户，可要费一番工夫。
既然难以击败对手，Facebook也许应该和它们合作。虽然机会不大，但只要有合适的诱因，中国合作伙伴应该有所帮助。或许有可能和阿里巴巴 的马云等企图心强烈的巨头合作，马云正热切希望建立起全球用户群体。中国的电子商务及在线游戏热潮，也可能是提供另一条吸引用户的路径。以台湾为例，Zynga 的“农场乡村”(Farmville)游戏成为Facebook注册量的增长动力。
即便扎克伯格成功进军中国，他也得谨慎处理他对中国市场的热情。全球各地用户很有可能对他取悦当局的作法产生反感，担心隐私和言论自由受到威胁。投资者只能寄望扎克伯格知道，如何在结交新朋友时也留住老朋友。(完) (译文审校 蔡美珍)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美