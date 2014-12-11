《热点透视》Facebook下一步目标：重返中国市场

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Katrina Hamlin；编译 朱晓军

路透香港12月11日 - Facebook 有一天可能重返中国市场，这不再是不可想象的事情。但是，尽管其联合创始人兼执行长扎克伯格正竭力取悦审查当局，但真正的挑战在于：与中国同业巨头抢夺新用户。

如果扎克伯格愿意按照中国当局的条件进行运营，其重返中国市场的目标看似触手可及。虽然Facebook自2009年以来在华已遭封禁，但中国互联网政策主管官员鲁炜最近访问Facebook美国总部，获得热情招待。Facebook也展现出愿意在隐私政策方面向当局妥协。今年上半年，Facebook回应了全球逾20,000项政府要求，提供信息，约为其申报的要求数字的60%。

Facebook奋起直追的表现可能会让投资人感到满意。中国拥有超过6亿互联网用户，相当于Facebook当前13亿活跃用户基数的一半左右。但是，要赶上较晚起步的时间差距恐怕并非易事。即使在Facebook网站还没有被中国封禁时，它在中国的用户已经相对较少。现在，比起中国政府的互联网控制，残酷的竞争对进军中国市场才是更大的阻碍。

从Facebook在中国市场退出竞争行列以来的这段期间，中国本土互联网企业已经茁壮成长。扎克伯格要想从腾讯控股 的微信和新浪微博 那里抢夺用户，可要费一番工夫。

既然难以击败对手，Facebook也许应该和它们合作。虽然机会不大，但只要有合适的诱因，中国合作伙伴应该有所帮助。或许有可能和阿里巴巴 的马云等企图心强烈的巨头合作，马云正热切希望建立起全球用户群体。中国的电子商务及在线游戏热潮，也可能是提供另一条吸引用户的路径。以台湾为例，Zynga 的“农场乡村”(Farmville)游戏成为Facebook注册量的增长动力。