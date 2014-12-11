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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 17:35 BJT

瑞士央行：总裁乔丹称瑞郎上行压力加剧，汇率上限措施十分重要

“这在目前尤其重要，因为瑞郎上行压力已经再度加剧，”乔丹并表示，若瑞郎进一步升值，将使通胀率深深进入负值水准。

瑞士央行周四在季度会议上维持利率于纪录低位，并调升2014年经济成长预估。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋/艾茂林)
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