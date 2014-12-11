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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 17:13 BJT

德国经济：欧元走疲及油价下跌支撑经济成长--智库Ifo

路透柏林12月11日 - 德国智库Ifo上修了德国经济成长预估，因欧元汇率下跌且油价下挫。

Ifo周四表示，预计今明两年德国经济国内生产总值(GDP)均将成长1.5%。

“油价下跌及欧元走软帮助德国经济走出了乌克兰危机爆发带来的休克状态。当各企业展望未来时，他们更加轻松，”Ifo主席辛纳称。

仅在一个月前，辛纳曾暗示德国今年经济成长率将低见1.0%。10月时，Ifo和其他领先机构预计今年德国经济成长率为1.3%。(完)

(编译 于春红; 审校 田建华)
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