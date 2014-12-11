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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 17:20 BJT

挪威央行：意外降息25个基点以提振经济

“挪威经济的增长前景已经趋弱，”央行声明称，“石油业活动走软
，油价大跌可能会加重这一趋势。”
    
    “这将对整体经济造成溢出效应，未来失业可能将微升，”央行还称
。
    
    石油投资下滑已经拖累挪威增长前景。随着油价在过去六个月重挫40
%，挪威经济前景近几个月也进一步恶化，海上石油领域的投资或将在明
年减少15%-20%。
    
    央行目前预计，不含海上油气领域的挪威本土地区经济明年成长1.5%
，低于此前预估的2.25%。(完)

  
 (编译/审校 蔡美珍/田建华/朱晓军)
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