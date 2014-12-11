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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 17:30 BJT

欧洲汇市：挪威克朗兑美元和欧元降至多年低点，因挪威央行意外降息

路透伦敦12月11日 - 挪威克朗兑美元周四跌至六年低点，兑欧元也跌至五年半低位，因挪威央行此前出人意料的宣布降息，以支撑经济增长。

挪威央行将指标利率从1.50%调降至1.25%，分析师此前预期是维持利率不变。挪威央行还表示明年可能进一步降息。

挪威克朗在央行声明公布后急剧下跌。多数投资者原本预期央行明年3月减息。

欧元/挪威克朗 从声明发布前的约8.8760克朗升至9.0726，为2009年中以来最高，日内升幅为1.25%。

美元/挪威克朗 上涨1.3%至7.2825克朗，为2009年初以来最高位。挪威克朗/瑞典克朗 下跌逾1%。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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