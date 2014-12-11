《中国企业债发行日程表》--12月11日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日)
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绍兴柯桥 8 7 12/9簿记建档 7.00% AA 12/10-12/12 摩根士丹利华鑫证券
经济开发区 (第3-7年末每年还20%本金)
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郑州牟中 10 7 12/10簿记建档 7.48% AA 12/11-12/12 国泰君安证券
发展投资 (第3-7年末每年还20%本金)
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黔西南州工业 13 7 12/12簿记建档 *上限7.53% AA 12/15-12/17 东方花旗证券
投资集团 (第3-7年末每年还20%本金)
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常州天宁 12 7 12/12簿记建档 -- AA 12/15-12/19 国信证券
建设发展 (第3-7年末每年还20%本金) 东海证券
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乌鲁木齐 10 6 12/15簿记建档 -- AA 12/16-12/22 信达证券
国有资产投资(第3-6年末每年偿还25%本金)
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广东路桥 20 15 推迟发行 -- AA+ -- 广州证券
建设发展 (广东交通集团提供担保) 国泰君安证券
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吉首华泰国有 8 7 推迟发行 -- AA- -- 财富证券
资产投资管理 (第3-7年末每年还20%本金/以土地使用权担保)
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国家电网 70 7 推迟发行 -- AAA -- 中信证券
30 15 英大证券等
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贵州物资集团 5 7 推迟发行 -- AA -- 银河证券
(附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
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上海淀山 13 6 推迟发行 -- AA -- 国金证券
湖新城发展 (第3-6年末每年还25%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日)
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湖南省中小企业 3.22 6 12/11簿记建档 上限8.8% AA 12/12-12/16 大通证券
集合债券 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/湖南担保有限责任公司提供担保)
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)
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