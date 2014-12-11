台湾汇市：台币兑美元大致收平，短线紧随日圆及韩元区间震荡

* 亚币方向未定令台币持平稍事整理
* 短线台币紧随日圆及韩元区间震荡
* 明日实质交易暂估在31.18-31.23
路透台北12月11日 - 台币兑美元 周四大致收平。汇银人士表示，短线台币紧随日圆及韩元区间震荡，而台币升破31.200关口后的美元买盘偏多，令台币回归既有区间整理，静待亚币指引进一步方向，近期台币实质交易料续持于31.200附近窄幅波动。
他们指出，由于市场多数中长线看升国际美元，因此美元略有回档便吸引进口商及交易盘的美元买需持续进场，引领台币实质交投回跌到31.200左右波动，至于外资则是双向交易皆有、暂难定出明确方向，明日台币实质交投区间暂看在31.180-31.230。
〞现在台币先等亚币厘清方向。〞一位当地官股银行交易员说。
另有官股银行交易员提及，日本即将在周日举行国会选举，向来支持弱势日圆的安倍政府能否赢得胜选备受关注，造成选前日圆走势较震荡，台币暂持平整理等待日本大选结果出炉。
今日台北外汇及元太外汇总成交量达10亿美元，交投略较上日增温。交易员称，主因开盘台币上下波动较为明显，短线抛补需求略有增加，盘面持续消化油款等大型进口商、交易盘等美元买盘后，台币立即回到31.200上方整理，交投便趋于淡静。
台币今日主要交易区间在31.155-30.208，上日交易区间在31.175-30.238。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价微幅缩小。一个月远汇报价 尾盘在31.160/31.170左右，上日纽约盘收在31.154。
台湾股市今日连续第五日收跌，指数暂守稳9,000点上方。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超38.39亿台币，连续五个交易日共卖超233.08亿台币。
韩国韩元兑美元 周四在空头回补推动下小幅收升，不过缩减盘中涨幅，因外资抛售本地股票以买入避险资产。韩元兑美元 收盘报1,100.9韩元，上日收报1,102.2。
中国人民币兑美元 今日高开低收，中间价连续第五日走升并创逾九个半月新高。交易员称，午盘美元价格受大额购汇推动上涨，流动性偏差使得波动较大。
本周余日全球重要经济事件与数据包括：
12/11(四)：美国11月进出口价格/零售销售、美国10月企业库存、欧洲央行管委会委员利卡宁就货币政策和全球经济举行记者会、欧洲央行总裁德拉吉对意大利国会财政委员会发表讲话；
12/12(五)：中国11月固定资产投资(不含农户)/社会消费品零售总额/工业增加值/房地産投资和销售情况月度报告、欧元区第三季就业人口/10月工业生産、美国11月PPI和核心PPI、美国路透/密西根大学消费者信心指数12月初值。
环球重要新闻请见
16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 亿美元
台北外汇经纪公司 31.262 31.260 31.155-31.262 30.260 7.02 6.34
元太外汇经纪公司 31.262 31.260 31.189-31.262 31.260 3.11 2.99
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.035/-0.025
美元/台币六个月期 -0.135/-0.110 -0.140/-0.115
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