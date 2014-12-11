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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 17:26 BJT

欧洲汇市：卢布兑美元跌至纪录新低，俄罗斯央行将公布利率决定

路透莫斯科12月11日 - 俄罗斯卢布兑美元周四降至55卢布的纪录新低，俄罗斯央行今日将公布利率决定。

0919GMT，卢布兑美元 下跌0.28%报55.00，兑欧元 跌0.18%至68.37。(完)
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