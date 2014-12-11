更新版 1-台湾货币市场：短票利率缓步反应年底因素，但月内资金续多

* 拆款以月内为主，资金宽裕

* 短票利率低位微扬，跨年报价缓升

* 待央行理监事会后情势将较为明朗 (更新拆款数据及存单细节)

记者 林妙容

路透台北12月11日 - 台湾银行间短率周四拆款利率平静无波，但跨年短票利率带有微扬压力。交易人士指出，银行间拆借不论收、放多数仍不愿承作跨年天期，令月内资金充足无虞，将持续观察积极累计情况。

资金调度人士指出，各家银行对年底提存期的保守心态没有改变，多数基于风险控制考，宁愿让资金留在帐上。而部分民营银行即使当前没有缺口，因担心下半月难以拆入而持续少量拆入，月内拆款利率十分平稳。

〞要再观察一两个礼拜，如果钱还是很多，到时候还是会有人放出来。〞一位民营银行交易员说。

另家大型公营银行交易员则指出，相较往年年底，今年感觉较为宽松。但也有票券商指出，12月资金的情势变化常常说变就变，无法以常态视之，对票券商而言，只要有银行愿意提供跨月拆款，即使利率较高，也会先行配置，但目前市场几无跨月的拆款资金提供。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.385%；今日区间落在0.295-0.430%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，与上日相同；两周拆款利率在0.385-0.445%，上日在0.388-0.445%。

**短票利率底部略扬**

短票市场方面，市场人士指出，跨年天期的区间底部利率成交渐少，虽然各家票券商报价区间仍宽，但报价过低的利率几无成交，银行买盘也不似上半周的力道那么大，有微微减弱迹象，少量高位利率成交逐渐浮现，市场已略略反应年底因素。

〞票券商的报价很宽，那种低利率就不要理他，慢慢等就有高利率。〞一位买票的民营银行交易主管说。

一大型票券商交易主管则说，今日发票量稍大，而目前票券商的跨年资金来源仍以出售跨年短票为主，银行若要释出跨年的拆款资金，恐怕要等到下周四(18日)台湾央行理监事会议过后，因而近期跨年短票利率稍稍往区间高位集中。

今日票券商与银行承作的月内自保短票主要成交在0.59-0.60%，上日在0.60%；跨年自保短票利率主要在0.64-0.66%，上日在0.63-0.66%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.645%，前日在0.644%；60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.646%，前日在0.641%。

台湾央行今日存单到期金额6,999.8亿台币相较，共发行6,493.8亿台币，存单发行余额减506亿。 周五存单则到期2,818.5亿台币。

下周央行存单到期总额为1兆2,531.1亿台币，落点分别为周一454.50亿、周二4,247.10亿、周三2,743.50亿、周四3,988.00亿及周五1,098.00亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为180亿台币，累积超额准备为1,265亿台币、加计前期1%的超额准备为3,023亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率大致平稳，受国际债券交割影响，寿险业长天期资金供应不足，不过银行端相对丰沛，整体仍呈现稳中带松格局。

市场调度人士指出，本周月内资金宽松状态不会改变，但跨年资金仍相对难觅。下周迈入中旬，预料利率偏低的公债RP利率将有小幅走高机会。

〞银行、投信都作月内，下周应该有机会跨过去。〞一位大型证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，受国际债交割影响，本月寿险资金落点偏短，甚至有希望反向做附卖回(RS)的需求，这对于资金调度多少产生不便。

一票券商交易员则预期，下周拆款与短票利率将有走升机会，届时公债RP利率也会上扬，但幅度料将不大。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.47-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.53-0.58%。