表格：沪港通市场数据摘要--12月11日

路透香港12月11日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布沪港通市场
数据摘要。
沪股通 港股通
每日额度余额 119.26亿元人民币（已用8.3%） 100.17亿元人民币（已用4.6%）
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 中国平安 455,867,134 147,036,979 602,904,112
2 招商银行 139,691,040 147,966,928 287,657,969
3 中信证券 83,230,763 183,386,469 266,617,232
4 大秦铁路 192,591,133 46,790,919 239,382,052
5 贵州茅台 186,610,944 17,663,340 204,274,284
6 保利地産 86,510,243 91,610,696 178,120,939
7 宇通客车 84,574,109 84,443,350 169,017,459
8 民生银行 64,694,282 82,896,580 147,590,862
9 海通证券 44,480,978 88,175,320 132,656,298
10 上汽集团 93,869,433 31,515,408 125,384,841
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 汉能薄膜发电 97,715,420 7,790,560 105,505,980
2 海通证券 67,541,764 20,440,800 87,982,564
3 中信证券 54,546,700 11,595,900 66,142,600
4 中海油田服务 36,927,480 8,872,760 45,800,240
5 佳兆业集团 31,338,180 2,454,420 33,792,600
6 中国石油股份 26,934,920 3,461,200 30,396,120
7 建设银行 21,400,540 708,120 22,108,660
8 中国远洋 17,357,620 2,923,260 20,280,880
9 恒大地产 18,294,380 1,730,570 20,024,950
10 安踏体育 15,996,800 1,571,640 17,568,440
（完）
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(整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)