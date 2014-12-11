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亚洲 | 2014年 12月 11日 星期四 17:47 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--12月11日

路透香港12月11日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布沪港通市场
数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    119.26亿元人民币（已用8.3%）     100.17亿元人民币（已用4.6%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中国平安                   455,867,134      147,036,979        602,904,112
   2    招商银行                   139,691,040      147,966,928        287,657,969
   3    中信证券                    83,230,763      183,386,469        266,617,232
   4    大秦铁路                   192,591,133       46,790,919        239,382,052
   5    贵州茅台                   186,610,944       17,663,340        204,274,284
   6    保利地産                    86,510,243       91,610,696        178,120,939
   7    宇通客车                    84,574,109       84,443,350        169,017,459
   8    民生银行                    64,694,282       82,896,580        147,590,862
   9    海通证券                    44,480,978       88,175,320        132,656,298
  10    上汽集团                    93,869,433       31,515,408        125,384,841
    
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    汉能薄膜发电                   97,715,420       7,790,560      105,505,980
   2    海通证券                       67,541,764      20,440,800       87,982,564
   3    中信证券                       54,546,700      11,595,900       66,142,600
   4    中海油田服务                   36,927,480       8,872,760       45,800,240
   5    佳兆业集团                     31,338,180       2,454,420       33,792,600
   6    中国石油股份                   26,934,920       3,461,200       30,396,120
   7    建设银行                       21,400,540         708,120       22,108,660
   8    中国远洋                       17,357,620       2,923,260       20,280,880
   9    恒大地产                       18,294,380       1,730,570       20,024,950
  10    安踏体育                       15,996,800       1,571,640       17,568,440
    （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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