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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 18:08 BJT

欧洲金融市场：乌克兰五年期CDS涨至五年半新高2,134基点--MARKIT

路透伦敦12月11日 - 金融信息提供商Markit的数据显示，乌克兰五年期信用违约互换(CDS)周四涨35个基点至五年半新高2,134基点。(完)
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