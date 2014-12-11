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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 18:15 BJT

英国央行：明年将在公布利率决议同时公布会议纪录，以增加透明度

英国央行总裁卡尼称，“今天我很高兴地宣布自1997年MPC成立以来，公布和解释利率决议方面最重要的一系列变化。”

自2013年中上台以来，卡尼一直寻求提高英国央行的透明度。

英国央行还称，计划在2016年举行四次MPC和英国金融政策委员会(FPC)的联合会议，后者负责应对银行给经济带来的潜在风险。(完)

(编译 田建华/高琦; 审校 王洋/艾茂林/徐文焰)
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