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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 18:29 BJT

英国政经：财长欧思邦表态支持央行减少每年政策会议至八次

路透伦敦12月11日 - 英国财政大臣欧思邦周四表示，他支持英国央行将货币政策委员会(MPC)每年会议从12次减至八次的提议。

这次变动将要求现有立法进行修正。

“MPC会议日程减至每年八次，间隔时间相等，还有四次金融政策委员会(FPC)与MPC的联合会议，这对决策程序是重大改进。我将考虑在下届议会中修正英国央行法案，”欧思邦称。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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