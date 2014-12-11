《专题新闻快速浏览》--挪威央行意外降息25个基点救经济，亚洲数国央行按兵不动****

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挪威央行周四意外调降指标利率25个基点，以提振经济。新西兰、韩国、印尼、菲律宾等亚洲国家央行则一如市场预期，维持利率不变。瑞士央行亦按兵不动，但调升2014年经济成长预估。
> 挪威央行：意外降息25个基点以提振经济
> 欧洲汇市：挪威克朗兑美元和欧元降至多年低点，因挪威央行意外降息
> 瑞士央行：维持瑞郎汇率上限不变，利率目标区间依然在0-0.25%
> 瑞士经济：瑞士央行上调2014年增长率预估至1.5-2%
> 瑞士央行：总裁乔丹称瑞郎上行压力加剧，汇率上限措施十分重要
> 英国央行：明年将在公布利率决议同时公布会议纪录，以增加透明度
> 印尼央行：维持指标利率在7.75%不变，一如预期
> 菲律宾央行：维持利率在4.0%不变，符合市场预期
> 韩国利率：央行维持基准利率在2%不变，但明年第一季可能降息
> 新西兰央行：如预期维持利率在3.5%，暗示将继续按兵不动一段时间
> 新西兰经济：央行总裁称国内经济增速可望维持在3%左右
> 新西兰利率：新西兰央行称面临中性利率水平下滑的风险
> 俄罗斯金融：央行本周料将升息，收紧流动性以扶助卢布
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(整理 蔡美珍；审校 王洋)