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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 18:03 BJT

香港数据：11月底止外汇基金境外资产增至28,098亿港元--金管局

路透香港12月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至11月底为止，外汇基金境外资产为28,098亿港元，较上月底增加196亿港元。

货币基础为13,431亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、总结余，以及已发行外汇基金票据及债券。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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