重温稿-台湾货币市场：两年期存单加权平均得标利率料落在0.82-0.84%

* 标售标的：央行两年期存单

* 标售时间：周五(12日)

* 标售金额：200亿台币

* 预测区间：0.82-0.84%，大区间在0.80-0.86%

* 受访机构：六家

路透台北12月11日 - 台湾央行周五将标售两年期定存单。路透调查显示，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.82-0.84%，较上次标售结果0.846%稍微走低，大区间则在0.80-0.86%。。

路透周四访谈六家金融机构，其中四家预估均标有机会微跌，二家预估持平至微升。

一位民营银行交易人士指出，由于上周标售的一年期定存单利率走跌，因此部分金融人士预估，本次两年期存单标售将因银行的资金充裕而走低。

〞上次一年期存单都跌这么多，明天大概会走跌一点点，〞一位大型民营金控交易人士说。

不过也有大型银行交易人士表示，由于外商银行并不参与两年期存单的标售，因此外银游资充斥并不会引导标售利率向下，本次标售很可能较上次持平。

上周五央行标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.598%，低于市场预期，并较前次标售走低3.1基点。

上月两年期存单标售利率在0.846%，高标则位在0.853%。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自今年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币。

台湾央行第三季理监事会议后宣布重贴现率连续13季维持在1.875%不变，央行总裁彭淮南在会后说明指出，央行业务局已把超额准备压低，今年货币政策立场相对去年〞紧一点〞。他并表示，货币政策从适度宽松转为中性。

以下为近年两年期存单标售结果一览表：

标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2014年11月 7日 0.846 200 1.875%

2014年10月 9日 0.851 200 1.875%

2014年 9月12日 0.836 200 1.875%

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%