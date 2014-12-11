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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 18:45 BJT

香港个股：湖南有色金属获大股东提出私有化，H股要约价溢价近七成

路透香港12月11日 - 中国金属开采及冶炼商--湖南有色金属 周四称，大股东提出以近七成溢价的价格收购全部已发行H股股份，并将之私有化。

湖南有色金属在联交所一份声明中称，湖南有色集团提出的H股要约价为每股4.2港元，较停牌前报价2.49港元，有68.67%溢价；整项交易涉资61.86亿港元。

若计入内资股的要约在内，整项交易涉资63.62亿港元。内资股要约价为每股1.58元人民币（1.996港元）。

湖南有色金属表示，“与大股东之间有若干业务重叠，例如钨生产业务及有色金属研发。退市及合并完成后，湖南有色集团与本公司将更好地消除业务重叠、使双方利益一致并整合资源。”

湖南有色金属自10月29日起停牌，并已申请明天（12日）复牌。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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