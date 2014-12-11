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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 18:43 BJT

欧洲金融：银行在欧洲央行定向长期再融资操作中借入1,298亿欧元

路透法兰克福12月11日 - 多家银行周四在定向长期再融资操作(TLTRO)中从欧洲央行借入1,298亿欧元(合1,610亿美元)四年期贷款，在欧元区经济持续处于挣扎态势之际，将欧洲央行今年提供的总贷款借走逾一半。

欧洲央行称，有306家银行申请定向长期再融资操作(TLTRO)贷款。

1,298亿欧元的借贷额与路透调查交易商的预估差不多完全一致。

欧洲央行今年总共提供了4,000亿欧元贷款，但银行只借入了2,124亿欧元。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)
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