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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 18:49 BJT

欧洲汇市：俄罗斯卢布扩大跌势，此前俄央行升息100个基点

路透莫斯科12月11日 - 俄罗斯卢布周四扩大跌势，此前俄罗斯央行升息100个基点，卢布兑美元早前一度触及55卢布的历史纪录新低。(完)
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