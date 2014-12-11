券商观点：中国重申积极财政稳健货币，意在避免政策冒进--申万

路透北京12月11日 - 中国中央经济工作会议重申坚持积极财政政策和稳健货币政策。申银万国证券认为，继续沿用此前提法意在避免政策冒进，呼应新常态的政策要有定力。
“财政政策要有力度是新的提法，怎么叫有力度，除了减税之外，更需要增支，”申万首席宏观分析师李慧勇点评称，“预计中央财政支出规模和赤字规模都将扩大，预计赤字率将提升到2.5%甚至更高。”
至于货币政策要更加注重松紧适度，他认为，尽管官方没有说进一步放松，但毫无疑问现在是偏紧的，政策尤其是利率政策调整滞后于经济下行和物价下行，“松紧适度实质上是说现在太紧了，要宽松。”
他并维持未来12个月最多可以有三次降息，六次降准的判断。
中央还提出要促进“三驾马车”（出口、投资和消费）更加均衡地拉动增长。在李慧勇看来，三驾马车都会刺激，但只有投资才最给力，明年基建无论是国内还是“一带一路”（丝绸之路经济带和海上丝绸之路）代表的“走出去”都将得到大发展。
中国中央经济工作会议周四闭幕，会议提出明年经济工作的五大任务，其中努力保持经济稳定增长首当其冲。会议重申要继续实施积极财政和稳健货币政策，并称积极财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。
同时，还要优化经济发展空间格局，重点实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，争取明年有个良好开局。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)