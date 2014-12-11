券商观点：中国明年宏观政策基调料更积极--招商证券

路透北京12月11日 - 中国中央经济工作会议周四闭幕。国内券商--招商证券预计，2015年宏观调控政策基调将更为积极，保证新常态的中国经济“调速不失势”。
报告认为，松紧适度意味着在条件允许的情况下货币政策将进一步加大放松力度，预计2015年将有一次对称降息和三至四次全面降准的可能性。
中共中央经济工作会议提出明年经济工作的五大任务，其中努力保持经济稳定增长首当其冲。会议重申要继续实施积极财政和稳健货币政策，并称积极财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。
以下为招商证券快速点评全文：
1、逆周期管理政策更为积极。在经济下行压力较大、结构调整阵痛显现的大环境下，积极的财政政策“要有力度”和稳健的货币政策“要更加注重松紧适度”等新提法显示2015年宏观调控政策基调将更为积极，保证新常态的中国经济“调速不失势”。
2、财政政策“要有力度”将体现在2015年赤字目标的扩大、财政支出规模的增加和节奏的加快等多个方面。基建投资力度将进一步加码，提高其对冲地产投资下行的能力。
3、经济下行和通胀压力偏低为货币政策操作赢得更大空间，松紧适度意味着在条件允许的情况下货币政策将进一步加大放松力度。我们预计2015年将有一次对称降息和三至四次全面降准的可能性。
4、会议提出要促进三驾马车更均衡地拉动增长，这意味着2015年消费对经济拉动作用将进一步提升，信息消费、文化消费、旅游休闲消费等将是明年消费重点推进领域。
5、人口老龄化日趋发展将推动增长方式和收入分配结构的变化，未来收入分配中劳动力报酬比重提高，技术进步对经济增长贡献加大，有助于恢复目前较为扭曲的资源配置结构。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 沈燕)