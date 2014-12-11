券商观点：明年宏观政策相对宽松趋向明确，经济料增长7.3%--中金

路透北京12月11日 - 周四闭幕的中国中央经济工作会议提出明年继续实施积极财政政策和稳健货币政策。国内知名投行--中金发布报告认为，虽然政策基调未变，但其内涵已发生改变，明年宏观政策相对宽松的趋向已经明确，预计明年经济增长7.3%。

中金预计，2015年宏观经济政策，尤其是货币政策、房地产政策将从此前的偏紧状态逐步走向宽松和正常化。财政政策保持积极，赤字占GDP比例提高（预计2.3%），中期预算平衡可能带来财政政策的灵活性。

中共中央经济工作会议提出明年经济工作的五大任务，其中努力保持经济稳定增长首当其冲。会议重申要继续实施积极财政和稳健货币政策，并称积极财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。

以下为中金报告要点摘录：

根据会议的最新情况，我们判断明年宏观政策相对宽松的趋向已经明确，各项改革总体方案陆续定稿；预计明年经济增长7.3%，各项改革开始实施，依法治国大幅降低交易成本，中国经济的总体风险和市场的风险溢价显着下降。

维持中高速增长不仅有必要，而且能够实现。会议指出，“经济发展进入新常态，正从高速增长转向中高速增长。”短期看，CPI同比增速下滑至“1”字打头，PPI通缩加剧，PMI从业人员指数自2012年6月起持续位于50%以下收缩区间，显示就业形势恶化，经济增速位于潜在增长率下方。为了稳定就业和防范通缩，保持7-7.5%左右的中高速增长仍非常有必要。

中长期看，中国仍将维持相当长的人口红利，有效的劳动力供给（25-64岁人口占比）于2015年达到顶峰，2025年以前难以见到明显回落；改革将促进全要素生产率增加。此外，中国人均资本存量仍显着低于发达国家水平。中国当前人均GDP仅占美国的12%，不仅远低于日、韩，也远低于巴西、马来西亚等国。中央经济工作会议认为，新常态下的中国经济“韧性好、潜力足、回旋空间大”。

宏观经济政策的不确定性减弱--偏紧的政策向常态化回归，趋向宽松。虽然中央经济工作会议仍采用“积极的财政政策、稳健的货币政策”的基调，但其内涵已发生改变，政策开始放松。会议强调，“积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度”。可以预计，2015年宏观经济政策，尤其是货币政策、房地产政策将从此前的偏紧状态，逐步走向宽松和正常化。财政政策保持积极，赤字占GDP比例提高（预计2.3%），中期预算平衡可能带来财政政策的灵活性。

提高经济增长效率是核心。首先经济结构改善，表现为消费和服务业占比上升。其次，创新的地位更加凸现，会议要求让创新成为驱动发展新擎。第三次经济普查将把研发计入GDP，也表明对创新的重视。最后，发展绿色GDP的任务更加紧迫，会议要求推动形成绿色低碳循环发展新方式。统计局数据显示，自2005年至2013年单位GDP能耗下降30%，但如果将名义GDP换算成实际GDP（剔除通胀因素），同期单位GDP能耗反而上升了5%，未来环保压力较大，需要加大投入。

对外投资战略上升为国家战略。在经过了20年的经常账户顺差之后，中国到了大幅增加对外投资的时期。会议要求重点实施“一带一路”，协调区域发展战略。我们认为，扩大对外投资不仅牵扯到基建、工程机械，也涉及到外汇储备投资的多元化以及人民币国际化，拓展和加深金融领域的对外发展和业务机会。

改革进入攻坚之年。会议要求加快经济体制改革，抓好各项改革方案的制定。预计2015年财税改革深化，新预算法实施、三年平衡预算试行、转移支付制度改革等措施牵一发而动全身。预计国企、土地、户籍、金融等相关改革也将继续推进。由于各方面认识上的分歧，市场高度关注的国企改革方案近期可能难以出台，但市场化的大方向不会改变。