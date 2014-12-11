券商观点：中国明年经济增长目标大概率下调到7%--民生证券

路透北京12月11日 - 中国中央经济工作会议周四闭幕。民生证券对此点评称，明年经济增长目标大概率下调到7%，完成2020年目标只需6.6%。
报告称，2013是改革开局年，2014年是改革筹划年，2015是改革落实年。“自身革命”改革力度值得期待。
以下为民生证券点评报告的全文：
“努力做到调速不减势、量增质更优”。增长目标大概率下调到7%，完成2020年目标只需6.6%。
这次中央经济工作会议亮点颇多，首次提出了经济发展的九大新常态，深刻揭示了消费、产业、人口、环境的新特征，明确强调了化解经济风险的着力点和化解过剩产能的新方式。
“蓝天净水”，“立竿见影”。对环保的新提法，意味着节能降耗减排环保的力度空前加大。
过去积极的财政实际上还偏稳健，“财政政策要有力度”意味着财政将更加积极，赤字率可能扩大至2.5%；
货币政策料继续宽松，外占下滑大趋势下，降准降息SLF、MLF可能轮番上阵，但强调“松紧适度”意味着货币宽松节奏将有起伏，尤其是下半年政策可能边际收紧，不像今年这样。
三驾马车会更加均衡，支持消费和出口的政策或将出台，肯定基建投资仍有很大空间，明年有望继续维持20%以上增速，对冲房地产和制造业投资下滑。高铁、核电、环保领域投资力度。
优化经济发展空间格局继续列入六大工作重点，区域主题将维持热度，一带一路、京津冀协同发展、长江经济带是大浪淘沙之后的重中之重，层级远高于其他区域规划。
对国企改革的论述值得资本市场重视，实际上是明确了提高国企核心竞争力的思路。
“以政府自身革命带动重要领域改革，以大众创业、万众创新形成发展的新动力”。2013是改革开局年，2014年是改革筹划年，2015是改革落实年。“自身革命”，改革力度值得期待。（完）
(整理 沈燕; 审校 张喜良)