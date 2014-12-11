希腊政治：若本月总统选举失败，将提前在1月举行大选--总理萨马拉斯

路透雅典12月11日 - 希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)周四呼吁所有议员支持他提名的总统候选人以避免出现国家危机，他并称，如果议会未能在本月选出总统，希腊将提前在1月举行大选。

“未来几天我们都将面临评判，”萨马拉斯在对新民主党的议员发表讲话时说。“人们不希望进行选举。”

萨马拉斯表示，如果政府赢了总统选举投票，希腊就将完成一项暂停的金援评估，并从欧洲伙伴国寻求债务援助，还将签订一份预防性的信用额度，用于在金援计划结束后支持国家。

他称，希腊2月底之前的融资需求都能得到满足。对于有关政府可能会在三轮总统投票中提出不同的候选人的揣测，萨马拉斯称，三轮选举中政府的提名候选人都将是迪马斯(Stavros Dimas)。(完)