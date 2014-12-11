重温稿-日本个股：索尼PS4游戏机将在中国正式开售，每台售价为2,899元

路透上海12月11日 - 日本电子设备大厂索尼 周四正式发布其最新款体感游戏机PS4在中国的售价及开售时间，这意味着继微软 之后，这家全球游戏机主要厂商亦将正式迈入中国这个全球第三大游戏市场。

索尼在新闻会上宣布，其PS4游戏机在中国的每台建议零售价为2,899元人民币，12月12日将在天猫及索尼专营店等开始预售，明年1月11日开始销售。

发布会还介绍了完美世界 和UBISOFT等海内外游戏厂商为PS4设计的41款游戏，将在获得中国文化部门批准后陆续引入中国。另外，与PS4同时发布的还有手持电玩设备索尼PSVITA，建议零售价为1,299元。

PS4去年11月首先在美国和欧洲开始推出，当时美国的售价为399美元。截止今年9月底，索尼已售出逾1,300万台PS4游戏机，这是PS系列推出20年以来，索尼各款PS游戏机中销售速度最快的。

今年1月，作为针对上海自贸区政策调整的一部分，中国取消了长达14年的视频游戏机销售禁令，允许外资可在自贸区生产游戏游艺设备及销售，通过文化部内容审查的游戏设备可在中国销售。微软和索尼分别与中方企业组建了两家合资公司，他们合作伙伴分别为百视通 和东方明珠 。

微软旗下XBOX游戏机9月在中国率先开始销售，发售价为3,699-4,299元，随机附带游戏仅10款。目前苏宁 和国美 等电器零售连锁企业的网购报价均已下降了500元左右。

在XBOX和PS4正式引入中国前，中国游戏迷只能在海外购买或在国内购买水货。在PS4正式发售前，国内部分电子设备网站上的报价为2,900元。

尽管XBOX和PS4等海外主流游戏机已可正式进入中国市场，但业内专家评价，他们面临最大的挑战不是同行的竞争，而是盗版。中国玩家往往喜欢破解正版软件下载游戏后，而非像海外市场那样购买套装游戏软件。