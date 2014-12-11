重温稿-《焦点》稳增长仍为中国第一要务，平稳应对“新常态”政策更有灵活性

* 稳中求进基调不变，明年继续积极财政和稳健货币政策

* 详述新常态九个特征预示其将是本届政府未来执政主旋律

* 积极财政政策更有力度，稳健货币政策更注重松紧适度

作者 沈燕

路透北京12月11日 - 引领中国平稳应对“新常态”或许是本届政府未来执政主旋律。周四闭幕的中央经济工作会议对新常态的九个特征作了明确表述，而前提仍是要确保经济稳增长。

对于明年的政策选择，会议维持稳中求进主基调，但强调积极财政政策更有力度，意味着财政增支减收空间扩大，包括减税和赤字规模将会增加；而稳健货币政策更注重松紧适度，也意味着减缓经济下行压力，货币松动可能加大，降息降准皆有可能。

“习主席在APEC会议期间对新常态的表述是从速度、定力和结构三个方面，此次经济工作会议上对新常态从九个方面进行了表述，表明对新常态的认识已经获得最高决策层的集体认可。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称。

他认为，对新常态的认识也意味着本届政府未来执政的主要思路都会围绕新常态进行，类似以往中国的“科学发展观”、“三个代表”等等。

其观点也得到中国国际经济交流中心研究员王军的认同。他表示，新常态面临的问题反映出管理层对中国未来经济社会风险点的认知，此次表述得更系统更具体，也意味着应对新常态将是中国下一步经济社会发展的抓手。

12月9日至11日在北京举行的中央经济工作会议，对新常态的九个特征有明确表述，包括模仿型排浪式消费阶段基本结束，个性化、多样化消费渐成主流；基础设施互联互通和一些新技术、新产品、新业态、新商业模式的投资机会大量涌现；中国低成本比较优势发生了转化，高水平引进来、大规模走出去正在同步发生。

新兴产业、服务业、小微企业作用更凸显，生产小型化、智能化、专业化将成产业组织新特征；人口老龄化日趋发展，农业富余人口减少，要素规模驱动力减弱，经济增长将更多依靠人力资本质量和技术进步；市场竞争逐步转向质量型、差异化为主的竞争。

环境承载能力已达到或接近上限，必须推动形成绿色低碳循环发展新方式；经济风险总体可控，但化解以高杠杆和泡沫化为主要特征的各类风险将持续一段时间；既要全面化解产能过剩，也要通过发挥市场机制作用探索未来产业发展方向。

会议并提到，今年以来经济运行处在合理区间，经济结构调整出现积极变化，2014年全年主要目标和任务可望较好完成。明年要合理确定经济社会发展主要预期目标，保持区间调控弹性。

中国政府年初确定今年经济增长目标在7.5%左右，市场普遍预计明年增速目标将下调至7%。按以往惯例，中国经济增长目标要到明年3月的人大和政协“两会”才会对外发布。

**新提法蕴含新含义**

相较中国进入新常态是一个相对较长的时段，应对眼下经济下行的压力，确保明年经济稳增长仍是第一要务。而具体的政策选择上也更强调政策的灵活性和针对性。

中央经济工作会议提出明年经济工作的主要任务包括：努力保持经济稳定增长；积极发现培育新增长点；加快转变农业发展方式；优化经济发展空间格局和加强保障和改善民生工作。

王军认为，相较以往的中央经济工作会议，虽然稳增长还是明年经济工作的第一要务，第二个就提到寻找新的增长点，其核心仍是为第一条稳增长服务，这不同于以往经济下行压力加大时单纯强调加大宏观调控力度。

“培育新的经济增长点更有主动性，同时明年任务也提到空间发展布局，包括‘一路一带’(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)，京津冀一体化等，这些格局着眼点更高，更利于中国经济的长远。”他称。

申万首席宏观分析师李慧勇也认为，财政政策要有力度是新的提法，怎么叫有力度，除了减税之外，更需要增支，预计中央财政支出规模和赤字规模都将扩大，预计赤字率将提升到2.5%甚至更高。

而货币政策要更加注重松紧适度，尽管没有说进一步放松，但毫无疑问现在是偏紧的，政策尤其是利率政策调整滞后于经济下行和物价下行，“松紧适度实质上是说现在太紧了，要宽松，”其并维持未来12个月最多可以有三次降息、六次降准的判断。

他认为，要促进投资、消费和出口“三驾马车”更均衡地拉动增长，三驾马车都会刺激，但只有投资才最给力，明年基建无论是国内还是“一带一路”代表的“走出去”都将得到大发展。

中国本周公布欠佳的11月贸易和物价数据，均显示经济下行压力仍大。11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，创五年新低；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.7%，创近一年半来最大跌幅，亦引发对通缩的忧虑。

牛犁就提到，通缩的担忧更为货币政策的放松提供了空间，尤其目前实体经济面临的融资难、融资贵并没有解决，此前的降息作用也有限。

“货币政策的松紧适度其实就是为了进一步货币政策的松动留了活口。”他称。

中国央行时隔逾两年后于11月22日重启不对称降息，将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

而在降息之后，中国央行又在年末祭出提高合意贷款规模的宽松式指导。两位消息人士周四透露，央行要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，最近已大幅调整合意贷款规模；各家银行也已开始行动，加大放款力度。 （完）