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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 21:57 BJT

澳元汇率：澳洲央行总裁预期澳元将进一步下跌--报载

路透悉尼12月11日 - 澳洲金融评论报刊登的专访显示，澳洲央行总裁史蒂文斯称，澳元有可能进一步下跌，他并补充表示乐见澳元跌至0.75美元。

受此番言论影响，澳元跌至四年半新低0.8213美元，之前约位于0.8280。

“基于目前我们获知的情况，我认为澳元一年后的汇率很有可能低于目前水平，”史蒂文斯对澳洲金融评论报表示。

在被问及澳元需要跌至什么水平才能有助经济实现均衡增长时，史蒂文斯称：“一年前我说的是，约0.85美元的水平会比0.95美元更好。如果现在说的话，我觉得0.75比0.85更合适”。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)
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